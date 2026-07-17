RAGBRAI RIDERS ROLLING INTO ONAWA

THOUSANDS OF PEOPLE ARE MAKING THEIR WAY TO ONAWA IN MONONA COUNTY FOR THE START OF RAGBRAI THIS WEEKEND.
THOUSANDS OF BICYCLISTS ARE EXPECTED TO PARTICIPATE IN THE REGISTER’S 53RD GREAT BIKE RIDE ACROSS IOWA AND A FULL DAY OF FUN ACTIVITIES IS PLANNED IN ONAWA FOR SATURDAY.
THE BIKE RIDERS WILL DEPART SUNDAY MORNING WITH OVERNIGHT STOPS IN HARLAN, GUTHRIE CENTER, BOONE, MARSHALLTOWN, INDEPENDENCE AND DYERSVILLE BEFORE ENDING THE WEEK-LONG RIDE IN DUBUQUE ON JULY 25.
THIS YEAR’S 391-MILE-LONG ROUTE IS THE SHORTEST IN RAGBRAI HISTORY.
KSCJ FILE PHOTO