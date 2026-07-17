MUNICIPAL BAND CONCERT TO MOVE INDOORS JULY 19

DUE TO PREDICTED HIGH TEMPERATURES IN THE UPPER 90’S ON SUNDAY, THIS WEEK’S SIOUX CITY MUNICIPAL BAND CONCERT WILL MOVE INDOORS TO EPPLEY AUDITORIUM AT MORNINGSIDE UNIVERSITY INSTEAD OF TAKING PLACE AT IT’S USUAL OUTDOOR LOCATION AT THE GRANDVIEW PARK BANDSHELL.
TRUMPETER LOUIE ECKHARDT WILL BE FEATURED AT THE 7PM CONCERT.
HE IS THE ASSOCIATE PROFESSOR OF MUSIC AT HASTINGS COLLEGE AND WILL PERFORM “WITH MALICE TOWARD NONE” BY JOHN WILLIAMS.
THE CONCERT WILL BE LED BY CONDUCTOR MICHAEL PRICHARD AND GUEST CONDUCTOR JAMES KUNZ.
THE SUMMER CONCERTS ARE PRESENTED BY THE SIOUX CITY PARKS AND RECREATION DEPARTMENT, AND WILL CONTINUE THROUGH JULY 26.