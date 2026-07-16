SUMMIT CARBON CONTINUES PROJECT FIGHT IN NORTH DAKOTA

NORTH DAKOTA’S PUBLIC SERVICE COMMISSION IS DEFENDING ITS APPROVAL OF THE SUMMIT CARBON SOLUTIONS PIPELINE.
LAWYERS FOR P-S-C AND SUMMIT WERE IN COURT TUESDAY AFTER A LAWSUIT FILED BY TWO COUNTIES AND A GROUP OF LAND OWNERS CLAIM THERE WERE FLAWS IN THE PERMIT APPROVAL PROCESS.
THEY’RE HOPING TO RESCIND THE PERMIT AND SEND THE APPLICATION BACK TO P-S-C FOR FURTHER REVIEW.
THE PUBLIC SERVICE COMMISSION DENIED AN ORIGINAL PERMIT REQUEST FROM THE COMPANY IN 2023, FORCING THEM TO COME UP WITH A REVISED ROUTE THAT WAS APPROVED IN 2024.
THE JUDGE DID NOT RULE ON THE CASE ON TUESDAY AND HAS NO TIMETABLE SET TO DO SO.
THE OVERALL SUMMIT PIPELINE PROJECT IS IN JEOPARDY AS SUMMIT HAS FAILED TO OBTAIN A PERMIT IN SOUTH DAKOTA.