SEVEN NEBRASKA TEENS ARRESTED ON DRUG & MACHINE GUN POSSESSION CHARGES

SEVEN PEOPLE ALL UNDER THE AGE OF 20 HAVE BEEN ARRESTED IN WESTERN NEBRASKA ON DRUG TRAFFICKING AND POSSESSION OF FULLY AUTOMATIC FIREARM CHARGES.
THE ARRESTS COMES AFTER A MONTHS-LONG INVESTIGATION BY THE WESTERN NEBRASKA INTELLIGENCE AND NARCOTICS GROUP WITH WARRANTS WERE SERVED IN SCOTTSBLUFF, GERING AND BAYARD.
THREE OF THE FIVE JUVENILES ARE ACCUSED OF POSSESSION OF A MACHINE GUN, WHILE THE REMAINING TWO ARE ACCUSED OF DISTRIBUTION OF COCAINE.
THREE ARE AGE 17, ONE 16 AND 15.
THE TWO YOUNG ADULTS WERE ARRESTED ON SUSPICION OF POSSESSION OF A MACHINE GUN.
THEY ARE 19 AND 18 YEARS OLD.
DUE TO THE NATURE OF THE CRIMES AND WEAPONS INVOLVED, THE WARRANTS WERE SERVED BY THE SCOTTSBLUFF COUNTY SWAT TEAM, THE NEBRASKA STATE PATROL SWAT TEAM, AND THE US MARSHAL’S METRO FUGITIVE TASK FORCE.
ALL THE WARRANTS WERE SERVED WITHOUT INCIDENT.