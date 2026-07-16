IOWA UNEMPLOYMENT RATE HOLDS STEADY

IOWA’S UNEMPLOYMENT RATE HELD STEADY IN JUNE AT THREE-POINT-TWO PERCENT.
STATE WORKFORCE DEVELOPMENT DIRECTOR BETH TOWNSEND SAYS SEVERAL AREAS GAINED JOBS IN JUNE.
IOWAJOBS1 OC…….TIME LAST YEAR” ;19
SHE SAYS. ON THE OTHER SIDE, MANUFACTURING LOST ONE-THOUSAND JOBS AND IS DOWN 43-HUNDRED JOBS SO FAR THIS YEAR.
IOWAJOBS2 OC…….MORE AVAILABLE” :16
THERE HAS BEEN A RETURN OF SOME JOBS IN MANUFACTURING AND ANNOUNCEMENTS OF NEW FACILITIES, BUT TOWNSEND SAYS IT’S NOT GOING TO BE A QUICK TURNAROUND.
IOWAJOBS3 OC…………..JOBS RETURNING” :10
TOWNSEND SAYS. IOWA’S WORKFORCE HAS BEEN MOVING MORE LIKE A TRACTOR THAN A SPORTS CAR THROUGH THE FIRST SIX MONTHS.
IOWAJOBS4 OC……….SLOW BUT SREADY GROWTH.” ;21
THE WORKFORCE PARTICIPATION RATE DROPPED SLIGHTLY IN JUNE, AND TOWNSEND SAYS THAT’S LIKELY BECAUSE THIS IS THE TIME OF YEAR WHEN A LOT OF PEOPLE RETIRE AND LEAVE THE WORKFORCE.
RADIO IOWA