Home Local News IOWA UNEMPLOYMENT RATE HOLDS STEADY

IOWA UNEMPLOYMENT RATE HOLDS STEADY

By
Woody Gottburg
-
12
SHARE

IOWA’S UNEMPLOYMENT RATE HELD STEADY IN JUNE AT THREE-POINT-TWO PERCENT.

STATE WORKFORCE DEVELOPMENT DIRECTOR BETH TOWNSEND SAYS SEVERAL AREAS GAINED JOBS IN JUNE.

IOWAJOBS1 OC…….TIME LAST YEAR” ;19

SHE SAYS. ON THE OTHER SIDE, MANUFACTURING LOST ONE-THOUSAND JOBS AND IS DOWN 43-HUNDRED JOBS SO FAR THIS YEAR.

IOWAJOBS2 OC…….MORE AVAILABLE” :16

THERE HAS BEEN A RETURN OF SOME JOBS IN MANUFACTURING AND ANNOUNCEMENTS OF NEW FACILITIES, BUT TOWNSEND SAYS IT’S NOT GOING TO BE A QUICK TURNAROUND.

IOWAJOBS3 OC…………..JOBS RETURNING” :10

TOWNSEND SAYS. IOWA’S WORKFORCE HAS BEEN MOVING MORE LIKE A TRACTOR THAN A SPORTS CAR THROUGH THE FIRST SIX MONTHS.

IOWAJOBS4 OC……….SLOW BUT SREADY GROWTH.” ;21

THE WORKFORCE PARTICIPATION RATE DROPPED SLIGHTLY IN JUNE, AND TOWNSEND SAYS THAT’S LIKELY BECAUSE THIS IS THE TIME OF YEAR WHEN A LOT OF PEOPLE RETIRE AND LEAVE THE WORKFORCE.

RADIO IOWA

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR