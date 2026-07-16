IOWA MEDICAID FRAUD TASK FORCE MEETS

GOVERNOR KIM REYNOLDS IS ASKING A TASK FORCE SHE’S APPOINTED TO EXAMINE MEDICAID FRAUD, WASTE AND ABUSE TO PRODUCE A FINAL REPORT BY OCTOBER 29TH.
IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD CHAIRS THE TASK FORCE AND CONVENED THE GROUP FOR THE FIRST TIME WEDNESDAY:
MEDICAID12 OC………FRAUD CONTROL UNIT.” :16
IOWA’S MEDICAID TASK FORCE INCLUDES THE ATTORNEY GENERAL AS WELL AS THE HEADS OF STATE AGENCIES AND REPRESENTATIVES OF THE THREE PRIVATE COMPANIES THAT MANAGE IOWA’S MEDICAID PROGRAM.
MEDICAID13 OC…….THE TAXPAYER MONEY.” ;21
THE LATEST AVAILABLE DATA — FROM THE 2022 FEDERAL FISCAL YEAR — INDICATES TWO-POINT-FOUR MILLION DOLLARS WORTH OF MEDICAID PAYMENTS IN IOWA WERE ASSOCIATED WITH FRAUD OR ABUSE.
THIRTY-SIX OTHER STATES HAD HIGHER AMOUNTS OF MEDICAID FRAUD.
MEDICAID14 OC……DEPEND ON IT.” :16
THE TASK FORCE IS CREATING A WEBSITE WHERE THE PUBLIC MAY SUBMIT THEIR CONCERNS ABOUT QUESTIONABLE MEDICAID BILLING.
STATE OFFICIALS PROJECT THE BUDGET FOR IOWA’S MEDICAID PROGRAM WILL FALL ABOUT 90 MILLION DOLLARS SHORT THIS YEAR — SO THE GOVERNOR APPROVED A NEW, ONE-TIME STATE TAX ON IOWA HEALTH INSURANCE COMPANIES THAT’S EXPECTED TO COVER THAT DEFICIT.
THE TRUMP ADMINISTRATION ANNOUNCED IN MAY THAT EVERY STATE’S MEDICAID FRAUD CONTROL UNIT WAS BEING EVALUATED BEFORE BEING RE-CERTIFIED AND HAS INDICATED
HAWAII’S WILL NOT BE RE-CERTIFIED, MEANING IT WILL LOSE FEDERAL FUNDING.
RADIO IOWA