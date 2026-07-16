CNOS & AVERA ANNOUNCE PARTNERSHIP

CNOS AND AVERA HAVE ANNOUNCED A PARTNERSHIP WITH THE CNOS PRACTICE BASED IN DAKOTA DUNES, SOUTH DAKOTA.
THE AGREEMENT TAKES EFFECTIVE JANUARY 1, 2027, WITH CNOS BEING NAMED ‘AVERA CNOS’ GOING FORWARD.
A COMPANY STATEMENT SAYS PATIENTS WILL EXPERIENCE MINIMAL CHANGES, AND STILL SEE THE SAME PHYSICIAN OR ADVANCED PRACTICE PROVIDER AS IN THE PAST, AND THE SAME CARE TEAM.
BOTH ORGANIZATIONS SAY THEY HOPE TO FURTHER STRENGTHEN HEALTH CARE DELIVERY ACROSS THE REGION.
IN ADDITION, AVERA IS ALSO ACQUIRING THE SIOUX POINT CLINIC AND SIX OTHER LOCATIONS IN IOWA AND NEBRASKA.