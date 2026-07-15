WEBSTER OFFERS PLEA DEAL IN ANIMAL ABUSE CASE

A SIOUX CITY MAN WHO WAS ARRESTED AND CHARGED FOR ALLEGEDLY THROWING A DOG OUT OF A THIRD-STORY WINDOW OF AN APARTMENT ON NEBRASKA STREET IN MAY HAS PLEADED GUILTY IN A PROPOSED PLEA AGREEMENT.
30-YEAR OLD JONATHON WEBSTER WILL PLEAD GUILTY TO ONE COUNT OF ANIMAL ABUSE, AN AGGRAVATED MISDEMEANOR.
IN EXCHANGE FOR HIS GUILTY PLEA, WEBSTER AND HIS ATTORNEY ARE ASKING FOR A ONE YEAR PERIOD OF INCARCERATION WITH 185 DAYS SUSPENDED, A SUSPENDED FINE OF $855 , TWO YEARS PROBATION AND COURT COSTS, AND ATTORNEY FEES, RESTITUTION IN THE AMOUNT OF $942.10.
HE HAD PLEADED NOT GUILTY BACK ON JUNE 1.
NO OTHER HEARING ON THE PLEA DEAL PROPOSAL HAS BEEN SCHEDULED AT THIS TIME.