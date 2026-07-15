NORFOLK MAN SENTENCED TO 35 YEARS IN PRISON

A NORFOLK, NEBRASKA MAN HAS BEEN SENTENCED TO 35 YEARS IN PRISON ON CHILD PORNOGRAPHY CHARGES.
21-YEAR-OLD NOAH HALE WAS SENTENCED IN FEDERAL COURT IN LINCOLN FOR ONE COUNT OF PRODUCTION OF CHILD PORNOGRAPHY, ONE COUNT OF RECEIPT OF CHILD PORNOGRAPHY, AND ONE COUNT OF POSSESSION OF CHILD PORNOGRAPHY.
HALE WAS IDENTIFIED AS A SUSPECT DURING A 2024 INVESTIGATION WHEN THE FBI RECEIVED SEVERAL TIPS THAT ASSOCIATED HALE USING VARIOUS SOCIAL MEDIA ACCOUNTS WHERE HE REQUESTED, POSTED, OR SENT CHILD PORNOGRAPHY.
A SEARCH WARRANT FOR HALE’S RESIDENCE AND HIS DEVICES WAS EXECUTED AND A REVIEW OF THOSE DEVICES REVEALED APPROXIMATELY 2,300 MEDIA FILES THAT WERE FLAGGED.
A MAJORITY OF THOSE WERE APPARENT MINOR FEMALES ENGAGED IN SELF-HARM AND SELF-MUTILATING BEHAVIOR AND CHILD PORNOGRAPHY, WHERE SOME HAD WRITTEN NAMES ASSOCIATED WITH HALE ON THEIR BODY OR A SIGN.
THE FBI IDENTIFIED THIRTY MINOR FEMALES, AGES 11 TO 17, FROM ACROSS THE UNITED STATES AND IN AT LEAST ONE OTHER COUNTRY FROM THE 2300 FILES.
HALE WAS ALSO ORDERED TO PAY $3,460 IN RESTITUTION AND $3,000 WHICH WILL CONTRIBUTE TO FUNDS ESTABLISHED FOR VICTIMS OF THESE TYPES OF CASES.