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IOWA ATTORNEY GENERAL & STAFF HOPE TO SOLVE MORE COLD CASES

By
Woody Gottburg
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IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD WAS IN SIOUX CITY THIS WEEK FOR A VARIETY OF MEETINGS AND VISITS WITH LOCAL MEDIA.

BIRD IS FINISHING HER FOUR YEAR TERM AS ATTORNEY GENERAL AND IS HOPING TO BE REELECTED TO A SECOND TERM IN NOVEMBER:

BBIRD11 OC……AS ATTORNEY GENERAL. :12

SHE TALKED ABOUT SOME OF HER ACCOMPLISHMENTS OF THE PAST FOUR YEARS:

BBIRD12 OC………LOOKING AT THOSE CASES. :27

BIRD SAYS HER STAFF HAS FOCUSED ON SOLVING “COLD CASES,” SOME OF WHICH ARE DECADES OLD:

BBIRD13 OC……37 YEARS OLD. :09

BIRD SAYS HER STAFF ASSISTS COUNTY ATTORNEYS ACROSS IOWA WHEN ASKED TO HELP ON COLD CASES, AND REMINDS PEOPLE THAT THEY ALSO CAN PLAY A PART IN SOLVING THESE YEARS OLD CASES:

BBIRD14 OC…..TO SOMETHING BIG. ;18

BIRD SAYS FAMILIES OF VICTIMS AND THEIR COMMUNITIES DESERVE ANSWERS AND CLOSURE ON THE COLD CASES.

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