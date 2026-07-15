IOWA ATTORNEY GENERAL & STAFF HOPE TO SOLVE MORE COLD CASES

IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD WAS IN SIOUX CITY THIS WEEK FOR A VARIETY OF MEETINGS AND VISITS WITH LOCAL MEDIA.
BIRD IS FINISHING HER FOUR YEAR TERM AS ATTORNEY GENERAL AND IS HOPING TO BE REELECTED TO A SECOND TERM IN NOVEMBER:
BBIRD11 OC……AS ATTORNEY GENERAL. :12
SHE TALKED ABOUT SOME OF HER ACCOMPLISHMENTS OF THE PAST FOUR YEARS:
BBIRD12 OC………LOOKING AT THOSE CASES. :27
BIRD SAYS HER STAFF HAS FOCUSED ON SOLVING “COLD CASES,” SOME OF WHICH ARE DECADES OLD:
BBIRD13 OC……37 YEARS OLD. :09
BIRD SAYS HER STAFF ASSISTS COUNTY ATTORNEYS ACROSS IOWA WHEN ASKED TO HELP ON COLD CASES, AND REMINDS PEOPLE THAT THEY ALSO CAN PLAY A PART IN SOLVING THESE YEARS OLD CASES:
BBIRD14 OC…..TO SOMETHING BIG. ;18
BIRD SAYS FAMILIES OF VICTIMS AND THEIR COMMUNITIES DESERVE ANSWERS AND CLOSURE ON THE COLD CASES.