CITY TO EXTEND BIG SIOUX RIVER LEVEE SYSTEM

THE CITY OF SIOUX CITY HAS ANNOUNCED PLANS TO EXTEND THE BIG SIOUX RIVER LEFT BANK LEVEE SYSTEM IN RIVERSIDE, NORTH ALONG RIVER DRIVE, REPLACING THE TEMPORARY SANDBAG LEVEE THAT HAS TRADITIONALLY BEEN USED DURING HIGH WATER EVENTS.
THE NEW LEVEE WILL RUN FROM GOLDIE AVENUE TO BECK STREET.
TO MAKE SPACE FOR THE LEVEE EXTENSION, THE CITY PURCHASED AND RELOCATED THREE HOMES ALONG
RIVER DRIVE.
THOSE STRUCTURES HAVE NOW BEEN DEMOLISHED, ALLOWING DESIGN WORK TO MOVE FORWARD.
IN JUNE OF 2024, HEAVY RAINFALL CAUSED RECORD FLOODING AND LED TO DAMAGE THROUGHOUT THE RIVERSIDE NEIGHBORHOOD WITH MORE THAN 100 HOMES AFFECTED.
A GRANT THROUGH THE IOWA HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY MANAGEMENT LEVEE IMPROVEMENT PROGRAM WAS AWARDED TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE RECOVERY PROJECT
THE GRANT COVERS 50 PERCENT OF THE PROJECT’S DESIGN AND CONSTRUCTION COSTS, TOTALING APPROXIMATELY $865,000.
A REQUIRED DESIGN AND PERMITTING PHASE IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY FALL OF 2027.
CONSTRUCTION IS SCHEDULED TO BEGIN SHORTLY AFTER THAT AND CONCLUDE IN SPRING OF 2028.
THE CITY HAS ALREADY COMPLETED SEVERAL OTHER FLOOD RELATED REPAIRS IN RIVERSIDE.