BLANCHE CONFIRMATION HEARING UNDERWAY IN WASHINGTON D.C.

THE U.S. SENATE CONFIRMATION HEARING FOR TODD BLANCHE TO BECOME U.S. ATTORNEY GENERAL IS UNDERWAY IN WASHINGTON DC.
SENATOR CHUCK GRASSLEY OF IOWA IS CHAIR OF THE JUDICIARY COMMITTEE AND THE FIRST TO QUESTION BLANCHE:
BLANCHE1 OC……….COMMIT TO THAT. ;20
BLANCHE HAS BEEN ACTING ATTORNEY GENERAL SINCE APRIL AND WAS PRESIDENT TRUMP’S PERSONAL ATTORNEY.
GRASSLEY ALSO ASKED BLANCHE ABOUT THE RELEASE OF THE EPSTEIN FILES, WITH CRITICISM OF HOW IT WAS HANDLED, AND ACCUSATIONS THAT SOME FILES WERE NOT RELEASED
BLANCHE2 OC……MAKE IT AVAILABLE. :20
BLANCHE HAS RECEIVED SUPPORT FROM MORE THAN 670,000 LAW ENFORCEMENT OFFICERS, 300 ANGEL FAMILIES AND 100 BIPARTISAN DEPARTMENT OF JUSTICE OFFICIALS WHO ARE URGING CONGRESS TO CONFIRM HIM AS ATTORNEY GENERAL.
THE HEARING WILL CONTINUE ON THURSDAY.