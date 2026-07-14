SIOUX CITY MAN CONVICTED ON FEDERAL DRUG CHARGES

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN CONVICTED OF DRUG CHARGES FOLLOWING A THREE DAY TRIAL IN FEDERAL COURT.
50-YEAR-OLD JONATHAN SEFF WAS CONVICTED BY A JURY OF CONSPIRACY TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE, DISTRIBUTION OF METHAMPHETAMINE NEAR A PROTECTED LOCATION (AN ELEMENTARY SCHOOL), AND TWO-COUNTS OF POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE AND FENTANYL.
THE VERDICT WAS RETURNED FOLLOWING ABOUT THREE HOURS OF JURY DELIBERATIONS.
EVIDENCE PRESENTED REVEALED SEFF WAS OBTAINING AND DISTRIBUTING ILLEGAL DRUGS FROM THE DARK WEB PURCHASED USING CRYPTOCURRENCY IN 2025 THROUGH JANUARY OF 2026.
SENTENCING BEFORE U.S. DISTRICT COURT JUDGE LEONARD STRAND WILL BE SET AFTER A PRESENTENCE REPORT IS PREPARED.
SEFF REMAINS IN CUSTODY AND FACES A MANDATORY MINIMUM SENTENCE OF 10 YEARS’ IMPRISONMENT.