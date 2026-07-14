ONAWA READIES FOR RAGBRAI RIDERS

PREPARATIONS ARE CONTINUING IN ONAWA, IOWA TO WELCOME THOUSANDS OF BIKE RIDERS THIS WEEKEND FOR THE START OF RAGBRAI-THE REGISTER’S ANNUAL GREAT BIKE RIDE ACROSS IOWA.
IT’S THE 53RD YEAR FOR THE WEEK-LONG BICYCLE RIDE ACROSS THE STATE.
BRENT MCCALL SERVES ON THE ONAWA RAGBRAI EXECUTIVE COMMITTEE AND SAYS THEY ARE EXPECTING NEARLY DOUBLE THE AMOUNT OF VISITORS TO THE MONONA COUNTY TOWN OF THREE-THOUSAND RESIDENTS THAN THE LAST TIME THEY WERE RAGBRAI’S STARTING POINT:
ONAWA1 OC……40,000 PEOPLE. :18
AND ALL OF THOSE VISITORS NEED A PLACE TO STAY BEFORE THE BIKE RIDE BEGINS EARLY SUNDAY MORNING:
ONAWA2 OC………FOR GENERAL CAMPING. :23
MCCALL SAYS SOME OF THE GROUPS OF RIDERS PLAN TO ARRIVE AS EARLY AS THURSDAY, BUT MOST ARE EXPECTED FRIDAY AND SATURDAY.
THE TOWN WILL HAVE PLENTY OF ACTIVITIES READY FOR THE VISITORS:
ONAWA3 OC……EVERYTHINGS ABOUT.:24
THERE WILL BE ALSO OVER A HUNDRED VENDORS SET UP AND SATURDAY WRAPS UP WITH A FIREWORKS DISPLAY.
THEN ON SUNDAY, THE RIDERS DEPART STARTING AT 6 A.M. WITH THE TRADITION OF DIPPING THEIR TIRES IN WATER FROM THE MISSOURI RIVER:
ONAWA4 OC……..RIVER TO THE RIDERS. ;18
RAGBRAI WILL WRAP UP JULY 25 IN DUBUQUE WITH BIKE RIDERS DIPPING THEIR TIRES IN THE MISSISSIPPI RIVER AT THE END OF THEIR RIDE.