ANOTHER CANDIDATE TO RUN FOR NEBRASKA GOVERNOR

ANOTHER CANDIDATE IS INTENDING TO RUN FOR NEBRASKA GOVERNOR.
FORMER STATE SENATOR BRETT LINDSTROM ANNOUNCED HIS INTENTION TO RUN FOR GOVERNOR AS A NON-PARTISAN CANDIDATE, CITING WHAT HE CALLS THE STATE’S PIVOTAL MOMENT AND THE NEED FOR ANOTHER CHOICE.
THE FORMER REPUBLICAN SAYS HIS TEAM IS FOCUSED ON COLLECTING ENOUGH SIGNATURES TO GET HIS NAME ON THE NOVEMBER BALLOT.
INCUMBENT REPUBLICAN GOVERNOR JIM PILLEN IS SEEKING A NEW TERM.
FORMER STATE SENATOR LYNNE WALZ IS THE DEMOCRATIC PARTY NOMINEE.
RICK BEARD OF THE LEGAL MARIJUANA NOW PARTY IS THE THIRD CANDIDATE OFFICIALLY ON THE BALLOT.