POLICE ARREST SUSPECT CHARGED IN MORNINGSIDE STABBING

A SIOUX CITY MAN IS IN CUSTODY CHARGED FOR ALLEGEDLY STABBING ANOTHER PERSON IN MORNINGSIDE SUNDAY AFTERNOON.
POLICE SAY 38-YEAR-OLD MIGUEL NAVA IS CHARGED WITH WILLFUL INJURY, A CLASS C FELONY.
OFFICERS WERE DISPATCH TO AN APARTMENT AT 2520 SOUTH RUSTIN AROUND 4:45PM SUNDAY FOR A REPORT THAT SOMEONE HAD BEEN STABBED.
THE VICTIM WAS TRANSPORTED TO A LOCAL HOSPITAL VIA AMBULANCE WITH NON-LIFE THREATENING INJURIES.
LATER, AROUND 7:10 P.M. DETECTIVES LOCATED THE SUSPECT UNDER A FRONT PORCH AT A RESIDENCE IN THE 2500 BLOCK OF SOUTH ALICE.
DETECTIVES ARRESTED NAVA, WHO WAS BOOKED INTO THE WOODBURY COUNTY JAIL