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POLICE ARREST SUSPECT CHARGED IN MORNINGSIDE STABBING

By
Woody Gottburg
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A SIOUX CITY MAN IS IN CUSTODY CHARGED FOR ALLEGEDLY STABBING ANOTHER PERSON IN MORNINGSIDE SUNDAY AFTERNOON.

POLICE SAY 38-YEAR-OLD MIGUEL NAVA IS CHARGED WITH WILLFUL INJURY, A CLASS C FELONY.

OFFICERS WERE DISPATCH TO AN APARTMENT AT 2520 SOUTH RUSTIN AROUND 4:45PM SUNDAY FOR A REPORT THAT SOMEONE HAD BEEN STABBED.

THE VICTIM WAS TRANSPORTED TO A LOCAL HOSPITAL VIA AMBULANCE WITH NON-LIFE THREATENING INJURIES.

LATER, AROUND 7:10 P.M. DETECTIVES LOCATED THE SUSPECT UNDER A FRONT PORCH AT A RESIDENCE IN THE 2500 BLOCK OF SOUTH ALICE.

DETECTIVES ARRESTED NAVA, WHO WAS BOOKED INTO THE WOODBURY COUNTY JAIL

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