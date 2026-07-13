HAWKEYE POINT SHOWCASED BY TALL CORN PAINTED SILO

THE HIGHEST POINT IN THE STATE OF IOWA IS KNOWN AS HAWKEYE POINT, LOCATED NORTH OF SIBLEY.
THERE’S NOW ANOTHER REASON FOR VISITORS TO STOP THERE.
HAWKEYE POINT BOARD PRESIDENT MIKE EARLL SAYS A UNIQUE PROJECT WAS COMPLETED OVER THE PAST YEAR WITH THE HELP OF AN OUT-OF-STATE ARTIST.
SILO1 OC……….IN IOWA” ;16
THEY UNVEILED THE EAR OF CORN PAINTING IN A SPECIAL EVENT SATURDAY.
SILO2 OC…….HIGHEST POINT” :09
EARLL SAYS THE SITE’S FUTURE WAS SECURED IN 2008 WHEN THE OSCEOLA COUNTY BOARD OF SUPERVISORS PURCHASED THE PROPERTY FROM THE STERLER FAMILY AFTER LOCAL F-F-A MEMBERS ADVOCATED TO PRESERVE THE LANDMARK.
OSCEOLA COUNTY OWNS THE PROPERTY AND THE OSCEOLA COUNTY CONSERVATION BOARD MAINTAINS THE GROUNDS AND CAMPGROUND.
PHOTO COURTESY TONY FREEMAN/RADIO IOWA