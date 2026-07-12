RICKETTS REFLECTS ON LINDSAY GRAHAM

U.S. SENATORS ARE AMONG THOSE PAYING TRIBUTE TO SOUTH CAROLINA REPUBLICAN SENATOR LINDSEY GRAHAM WHO PASSED AWAY UNEXPECTEDLY SATURDAY NIGHT AT THE AGE OF 71.
U.S. SENATOR PETE RICKETTS OF NEBRASKA SPOKE ABOUT GRAHAM ON FOX NEWS’S “THE SUNDAY BRIEFING” TO HONOR HIS LIFE AND LEGACY:
GRAHAM1 OC…MISS HIM GREATLY. :14
RICKETTS SAYS GRAHAM’S LOSS LEAVES A MAJOR VOID IN THE SENATE:
GRAHAM2 OC…..APPRECIATED ABOUT IT. ;32
RICKETTS LAST SAW GRAHAM A COUPLE OF WEEKS AGO:
GRAHAM3 OC…….DOING WELL. :13
U.S. SENATOR JONI ERNST OF IOWA SAYS “THE SENATE HAS LOST A BOLD LEADER WHOSE INFLUENCE WILL BE FELT FOR GENERATIONS.