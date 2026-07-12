MUSEUM CAR SHOW HOSTS OVER 200 VEHICLES

OVER 200 VEHICLES RANGING FROM ANTIQUE ROADSTERS TO THE LATEST HOT CARS WERE ON DISPLAY SUNDAY AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM AND HISTORICAL ASSOCIATION’S 53RD ANNUAL BILL DIAMOND ANTIQUE & CLASSIC CAR SHOW.
THE EVENT TOOK PLACE AT THE RIVERBOAT MUSEUM WELCOME CENTER ON LARSEN PARK ROAD, JUST DOWN FROM THE SOUTH END OF HAMILTON BOULEVARD.
THE FREE SHOW AND SHINE EVENT WAS ATTENDED BY NUMEROUS CAR ENTHUSIASTS
THE DRIVER OF EACH VEHICLE ON DISPLAY RECEIVED A FREE DASHBOARD PLAQUE TO COMMEMORATE THE EVENT.