LAHN QUESTIONS COMPUTER SERVICES CONTRACT

ZACH LAHN, THE REPUBLICAN PARTY’S CANDIDATE FOR GOVERNOR — SAYS IF ELECTED HE’D TRY TO STEER AS MUCH STATE BUSINESS TO IOWA COMPANIES AS POSSIBLE.
WHEN ASKED ABOUT THE LONG TERM COMPUTER SERVICES CONTRACT GOVERNOR REYNOLDS RECENTLY SIGNED WITH AMAZON AND COGNIZANT, HE RESPONDED THAT HE WAS NOT IN GOVERNMENT RIGHT NOW, BUT FROM WHAT HE CAN SEE, HE THINKS HE WOULD DO THINGS DIFFERENTLY.
LAHN SAYS HE BELIEVES THE PRIVATE SECTOR IS BETTER THAN GOVERNMENT AT HANDLING A LOT OF THINGS — INCLUDING COMPUTER SYSTEM STORAGE AND I-T SERVICES.
LAHNTALK1 OC…..IOWA BASED COMPANY. :18
LAHN SAYS THAT APPROACH WOULD PROVIDE LONG TERM OPPORTUNITIES FOR IOWANS TO BE EMPLOYED, RATHER THAN OUTSOURCING THE WORK OUT OF STATE OR OUT OF COUNTRY.
HE ALSO RAISED CONCERNS ABOUT COGNIZANT RIGHT AFTER REYNOLDS ANNOUNCED THE DEAL, CITING THE COMPANY’S EMPLOYMENT OF H-ONE-B VISA HOLDERS.
LAHNTALK2 OC…….AT THOSE JOBS.” ;15
LAHN COMMENTED DURING TAPING OF THE “IOWA PRESS” EPISODE THAT AIRS ON IOWA P-B-S,
IN JUNE, REYNOLDS ANNOUNCED SHE’D SIGNED A DECADE-LONG CONTRACT TO HAVE AMAZON AND COGNIZANT MANAGE THE COMPUTERS AND DIGITAL DATA IN STATE GOVERNMENT.
AFTER LAHN AND OTHERS RAISED QUESTIONS ABOUT OUT-SOURCING I-T SERVICES, REYNOLDS ANNOUNCED COGNIZANT HAS PROMISED TO OFFER JOBS TO THE STATE EMPLOYEES WHO HAVE BEEN PROVIDING THOSE SERVICES IN STATE GOVERNMENT.
THIS WEEK TRUMP ADMINISTRATION OFFICIALS ANNOUNCED AN INVESTIGATION OF ALLEGED FRAUD LINKED TO FEDERAL VISA PROGRAMS AND A TOP LABOR DEPARTMENT OFFICIAL HAS INDICATED INDIA-BASED COGNIZANT IS AMONG THE COMPANIES UNDER SCRUTINY.