SAND CAMPAIGNS IN NORTHWEST IOWA

DEMOCRATIC GUBERNATORIAL CANDIDATE ROB SAND VISITED NORTHWEST IOWA THURSDAY, AS PART OF HIS 100 TOWN HALL TOUR TO VISIT EVERY IOWA COUNTY.
IN LE MARS, SAND WAS ASKED ABOUT DATA CENTERS.
SEVERAL COUNTIES INCLUDING PLYMOUTH, HAVE PASSED DATA CENTER MORATORIUMS OVER THE PAST WEEKS. SAND SAYS HE WANTS TO HAVE “SMART DEVELOPMENT” IN IOWA THAT BENEFITS IOWANS.
SANDDATA1 OC…….LIKE A NEIGHBOR. :24
HE WAS ALSO ASKED ABOUT DATA CENTERS LATER IN SIOUX CENTER AT AN EVENING TALK:
SANDDATA2 OC…….BECAUSE OF THAT. :19
SPEAKING ON FAMILY FARMING, SAND SAID IN LE MARS HE WOULD FOCUS ON SUPPORTING LOCAL AND REGIONAL FOOD SYSTEMS IF ELECTED AS GOVERNOR:
SANDFARM OC………DOING AGRICULTURE. :40
SAND ALSO MADE STOPS IN SIBLEY AND ROCK RAPIDS.