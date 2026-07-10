NEW EFFORT TO STOP SCAM CALLS

IOWA AND 48 OTHER STATES ARE CALLING ON THE FCC TO CUT OFF SCAMMERS’ ACCESS TO LEGITIMATE TELEPHONE NUMBERS.
THE BIPARTISAN GROUP SAY SCAMMERS OFTEN PURCHASE LEGITIMATE PHONE NUMBERS AND USE THEM TO MAKE ROBOCALLS.
THEY’RE ASKING THE FCC TO REQUIRE EVERY COMPANY THAT IS AUTHORIZED TO PURCHASE AND THEN RESELL PHONE NUMBERS IN NORTH AMERICA TO SUBMIT REGULAR REPORTS, SO LAW ENFORCEMENT CAN TRACE ILLEGAL ROBOCALLS BACK TO THE SOURCE.
THE ATTORNEYS GENERAL ALSO WANT TO PROHIBIT AN ENTITY FROM BUYING LOTS OF NUMBERS TO AVOID BEING DETECTED.
LAST YEAR, AMERICANS RECEIVED APPROXIMATELY 29 BILLION SCAM ROBOCALLS AND TEXTS AND LOST NEARLY TWO-BILLION DOLLARS TO SCAMS.