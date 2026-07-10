IOWA FLAGS AT HALF STAFF TO HONOR MAJOR BRAD HOVEY

FLAGS IN IOWA WILL BE FLOWN AT HALF-STAFF STARTING TODAY TO HONOR IOWA NATIVE, U.S. AIR FORCE MAJOR BRAD HOVEY.
GOVERNOR KIM REYNOLDS ORDERED THE FLAGS TO BE LOWERED STARTING AT SUNRISE TODAY UNTIL SUNSET FRIDAY JULY 17TH.
HOVEY SERVED AS A PILOT IN THE 419TH FLIGHT TEST SQUADRON BASED AT EDWARDS AIR FORCE BASE IN CALIFORNIA.
HE WAS ONE OF EIGHT PEOPLE KILLED DURING A B-52 TEST FLIGHT ON JUNE 15TH.
THE 35-YEAR-OLD HUSBAND AND FATHER WAS BORN IN ALGONA AND RAISED IN ADEL.
HOVEY WILL BE LAID TO REST IN ONE WEEK AT THE IOWA VETERANS CEMETERY IN ADEL.