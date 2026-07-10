IDA COUNTY PUBLIC HEALTH JOINS SIOUXLAND DISTRICT HEALTH

IDA COUNTY PUBLIC HEALTH HAS BECOME PART OF SIOUXLAND DISTRICT HEALTH DEPARTMENT IN PROVIDING SERVICES TO IDA COUNTY RESIDENTS.
THE CHANGE CAME AS HORN MEMORIAL HOSPITAL INFORMED THE IDA BOARD OF HEALTH, THEY WOULD NO LONGER BE THE DESIGNATED PROVIDER FOR THESE SERVICES.
IDA COUNTY WILL CONTINUE TO OFFER SERVICES IN THEIR PRESENT LOCATION AT 700 EAST 2ND STREET IN IDA GROVE WITH NORMAL OFFICE HOURS FROM 8 A.M. UNTIL 4:30 P.M.
IDA COUNTY RESIDENTS NEEDING IMMUNIZATIONS OR OTHER SERVICES MAY CALL 1-800-587-3005.
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH IS LOOKING TO HIRE TWO NEW STAFF POSITIONS; A PUBLIC HEALTH NURSE CLINIC MANAGER AND ADMINISTRATIVE CLERK.
GO TO http://www.siouxlanddistricthealth.org TO FIND MORE INFORMATION.