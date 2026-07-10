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FIRE DAMAGES MARY ELIZABETH CHILD CARE

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Woody Gottburg
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SIOUX CITY FIRE RESCUE WAS DISPATCHED TO THE MARY ELIZABETH CHILD CARE CENTER AT 814 COURT STREET JUST BEFORE 2PM FOR A REPORT OF A FIRE IN THE BUILDING.

LT. JOHN NELSEN SAYS ALL CHILDREN WERE SAFELY OUTSIDE WHEN FIREFIGHTERS ARRIVED AND THE LAST STAFF MEMBER IN THE BUILDING CAME OUT A SHORT TIME AFTER THAT:

NELSEN1 OC….FROM THE EMPLOYEE. :16

THAT ACTION HELPED RESULT IN MINIMAL DAMAGE TO THE BUILDING:

NELSEN2 OC……..BREEZEWAY. :13

THE CAUSE OF THE FIRE WAS UNDETERMINED AS OF LATE FRIDAY AFTERNOON.

NELSEN3 OC….THAT BREEZEWAY. :16

NELSEN SAYS THE DAMAGE WAS DESCRIBED AS MAINLY SUPERFICIAL.

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