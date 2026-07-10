FIRE DAMAGES MARY ELIZABETH CHILD CARE

SIOUX CITY FIRE RESCUE WAS DISPATCHED TO THE MARY ELIZABETH CHILD CARE CENTER AT 814 COURT STREET JUST BEFORE 2PM FOR A REPORT OF A FIRE IN THE BUILDING.
LT. JOHN NELSEN SAYS ALL CHILDREN WERE SAFELY OUTSIDE WHEN FIREFIGHTERS ARRIVED AND THE LAST STAFF MEMBER IN THE BUILDING CAME OUT A SHORT TIME AFTER THAT:
NELSEN1 OC….FROM THE EMPLOYEE. :16
THAT ACTION HELPED RESULT IN MINIMAL DAMAGE TO THE BUILDING:
NELSEN2 OC……..BREEZEWAY. :13
THE CAUSE OF THE FIRE WAS UNDETERMINED AS OF LATE FRIDAY AFTERNOON.
NELSEN3 OC….THAT BREEZEWAY. :16
NELSEN SAYS THE DAMAGE WAS DESCRIBED AS MAINLY SUPERFICIAL.