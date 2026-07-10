ARCHEOLOGICAL DIG AT 1857 SITE IN ARNOLD’S PARK AREA

AN ARCHAEOLOGICAL DIG AT THE IOWA GREAT LAKES IS GIVING COLLEGE STUDENTS A HANDS-ON LESSON IN IOWA HISTORY.
THIS IS THE FINAL SEASON STATE ARCHAEOLOGIST JOHN DOERSHUK WILL LEAD EXCAVATIONS AT THE ABBIE GARDNER CABIN IN ARNOLDS PARK.
THE SITE MARKS THE SITE OF THE 1857 SPIRIT LAKE MASSACRE, WHERE 13-YEAR-OLD ABBIE GARDNER WAS TAKEN CAPTIVE BEFORE BEING RELEASED ABOUT THREE MONTHS LATER.
STUDENTS WITH THE IOWA LAKESIDE LABORATORY FIELD SCHOOL HAVE UNCOVERED ARTIFACTS INCLUDING COINS, BUTTONS, NAILS AND PIECES OF POTTERY.
CABINSITE OC….HARD WORK. :13
UNIVERSITY OF IOWA SENIOR JOHN MORRIS SAYS THE HARD WORK PAYS OFF WHEN FINDING PIECES OF POTTERY AND OTHER ITEMS:
CABINSITE1 OC….OF THE PAST. :13
MORE THAN 30 SETTLERS WERE KILLED DURING THE CONFLICT WITH NATIVE AMERICANS.
THIRTEEN-YEAR-OLD ABBIE GARDNER WAS TAKEN CAPTIVE AND RELEASED ABOUT THREE MONTHS LATER.
AS AN ADULT, SHE RETURNED TO BUY HER FAMILY’S CABIN AND PRESERVE IT AS A MUSEUM.
Sheila Brummer IPR