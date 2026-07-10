53RD BILL DIAMOND CAR SHOW TO TAKE PLACE ON THE RIVERFRONT

VEHICLES RANGING FROM THE MODEL T TO HOT CARS FROM THE 50’S TO PRESENT DAY WILL BE ON DISPLAY AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM AND HISTORICAL ASSOCIATION’S 53RD ANNUAL BILL DIAMOND ANTIQUE & CLASSIC CAR SHOW THIS SUNDAY, JULY 12TH.
MUSEUM DIRECTOR STEVE HANSEN SAYS IT WILL BE HELD AGAIN AT THE RIVERBOAT MUSEUM WELCOME CENTER ON LARSEN PARK ROAD, JUST DOWN FROM THE SOUTH END OF HAMILTON BOULEVARD.
CARSHOW8 OC……….PLENTY OF SHADE. :13
THIS IS A SHOW AND SHINE EVENT, SO NO PRE-REGISTRATION IS REQUIRED.
YOU MAY DRIVE YOUR VEHICLE DOWN TO THE RIVERFRONT SUNDAY MORNING AND PICK YOUR SPOT:
CARSHOW9 OC……..FAMILY FRIENDLY EVENT. :12
THE CAR SHOW TAKES PLACE FROM 11 A.M. UNTIL 2 P.M. SUNDAY, AND WHILE YOU ARE THERE, YOU MAY ALSO VISIT THE WELCOME CENTER RIVERBOAT MUSEUM:
CARSHOW10 OC…….RING THE BELL. :16
POWELL BROADCASTING WILL PROVIDE THE MUSIC AND THERE WILL BE A FEW PRIZE GIVEAWAYS TOO.