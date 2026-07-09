SIOUX CITY OFFERS VACANT LOTS FOR SALE

SIOUX CITY IS LAUNCHING THE “VACANT TO VIBRANT” INITIATIVE, AN EFFORT TO RETURN UNDER UTILIZED AND VACANT CITY-OWNED LOTS TO PRODUCTIVE USE.
THE CITY IS OFFERING MULTIPLE VACANT PARCELS FOR SALE TO ENCOURAGE INVESTMENT, SUPPORT NEIGHBORHOOD REVITALIZATION, EXPAND HOUSING OPPORTUNITIES, AND PROMOTE ECONOMIC DEVELOPMENT ACROSS THE COMMUNITY.
THE PROPERTIES HAVE BEEN IDENTIFIED AS NO LONGER NEEDED FOR PUBLIC PURPOSES AND ARE NOW AVAILABLE FOR PURCHASE THROUGH EITHER A REQUEST FOR PROPOSALS OR A REQUEST FOR BIDS PROCESS.
FOR MORE INFORMATION AND A LIST OF PROPERTIES, CONTACT THE CITY NEIGHBORHOOD SERVICES DEPARTMENT:
http://www.sioux-city.org/VacantToVibrant
The following City-owned properties are included in this offering:
502 West 3rd Street (0.83 Acres)
1216, 1218, 1222 Grandview Boulevard & 312 13th Street (1.09 Acres)
801 Pacific Street (1.63 Acres)
3741 Houlihan Run (1.08 Acres)
3400 Laurel Avenue (0.51 Acres)
1316, 1318, 1320 & 1322 Summit Street (0.16 Acres)
308 & 310 14th Street (0.17 Acres)
2009 Myrtle Street (0.12 Acres)
3607 West 19th Street (0.50 Acres)
1501 West Palmer Avenue (0.05 Acres)
2813, 2815, 2817 & 2819 Cheyenne Boulevard (0.31 Acres)
2900 Dupont Street (0.13 Acres)
2757 Morgan Street (0.37 Acres)
2907, 2909 & 2911 Morgan Street (0.29 Acres)
155 West 34th Street (0.19 Acres)
2702 Adel Street (0.21 Acres)
1505 Dale Street, 1507 Dale Street & 869 15th Street (0.22 acres)
1102 14th Street (0.03 Acres)
2800 14th Street (0.24 Acres)
3240 4th Street (0.34 Acres)