SALIX TO HOLD SPECIAL CITY COUNCIL ELECTION

A SPECIAL ELECTION WILL BE HELD ON TUESDAY, AUGUST 18, TO FILL A VACANCY ON THE SALIX CITY COUNCIL.
WOODBURY COUNTY ELECTIONS COMMISSIONER MICHELLE SKAFF SAYS THE VACANCY OCCURRED SOME TIME AGO:
SALIXCC1 OC……..FILL THAT VACANCY. :11
THURSDAY THE SALIX CITY COUNCIL INFORMED SKAFF THAT THEY FORMED A RESOLUTION TO HOLD A SPECIAL ELECTION ON AUGUST 18TH IN SALIX, WHICH IS PRECINCT 33, FROM 7AM UNTIL 8PM:
SALIXCC2 OC…..BEFORE THE ELECTION. :26
ALL ELIGIBLE ELECTORS RESIDING WITHIN THE CITY OF SALIX ARE ELIGIBLE TO VOTE AND MAY ALSO VOTE ABSENTEE AT THE COUNTY COURTHOUSE BEFORE ELECTION DAY DURING THAT TIMEFRAME.
NOW IS THE TIME FOR ANYONE WHO WANTS TO SEEK THAT COUNCIL SEAT TO FILE FOR IT:
SALIXCC3 OC……….ON JULY 1ST. :30
THE DEADLINE TO DO THAT IS JULY 24 AT 5 PM.
FOR ADDITIONAL DETAILS REGARDING CANDIDATE FILING OR VOTING PROCEDURES, CONTACT THE WOODBURY COUNTY ELECTIONS OFFICE.