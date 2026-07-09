NEBRASKA TROOPERS ISSUE NUMEROUS HOLIDAY CITATIONS

TROOPERS WITH THE NEBRASKA STATE PATROL REMOVED 35 IMPAIRED DRIVERS FROM STATE HIGHWAYS OVER THE INDEPENDENCE DAY WEEKEND.
THE EFFORT COINCIDED WITH A NATIONAL CAMPAIGN, WHICH RAN FROM JULY 2 THROUGH JULY 6. THROUGHOUT INDEPENDENCE DAY WEEKEND,
IN ADDITION TO THE 35 ARRESTS FOR DRIVING UNDER THE INFLUENCE, TROOPERS ALSO ISSUED 596 CITATIONS FOR SPEEDING WITH TWENTY-THREE OF THOSE SPEEDERS DRIVING OVER 100 MILES PER HOUR.
TROOPERS ALSO ISSUED 34 CITATIONS FOR DRIVING UNDER SUSPENSION, 27 FOR AN OPEN ALCOHOL CONTAINER, ANOTHER 4 FOR MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, AND 18 FOR NO SEAT BELT IN USE.
TROOPERS ALSO PERFORMED 174 MOTORIST ASSISTS DURING THE CAMPAIGN.