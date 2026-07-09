MORE IOWA SOLDIERS TO DEPLOY TO EUROPE

ANOTHER GROUP OF IOWA NATIONAL GUARD SOLDIERS WILL SONN BE HEADED OVERSEAS.
A SENDOFF CEREMONY WILL BE HELD NEXT MONDAY, JULY 13, AT 10 A.M. IN DES MOINES.
APPROXIMATELY 80 SOLDIERS ASSIGNED TO THE 734TH REGIONAL SUPPORT GROUP ARE PREPARING FOR A YEAR-LONG DEPLOYMENT IN SUPPORT OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE.
THE CEREMONY WILL BE HELD AT THE 132D WING AT THE DES MOINES INTERNATIONAL AIRPORT.
BECAUSE THE CEREMONY IS BEING CONDUCTED ON A MILITARY INSTALLATION, ATTENDANCE IS LIMITED TO INVITED FAMILY MEMBERS AND CLOSE FRIENDS AND ACCREDITED MEDIA.
THE SOLDIERS WILL BE DEPLOYING TO THE UNITED STATES EUROPEAN COMMAND AREA OF RESPONSIBILITY AND WILL OPERATE FROM A CAMP IN POLAND, PROVIDING BASE CAMP OPERATING SUPPORT INTEGRATION AT EIGHT LOCATIONS THROUGHOUT POLAND AND SITES IN ESTONIA, LATVIA AND LITHUANIA.
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