DEBATE OVER SALIX DATA CENTER CONTINUES

AROUND 120 PEOPLE ATTEND THE CITY COUNCIL MEETING IN SALIX WEDNESDAY EVENING WHERE LAND USE FOR A POSSIBLE FUTURE DATA CENTER REMAINED A HOT TOPIC.
A PETITION SIGNED BY 70 RESIDENTS OPPOSING A DATA CENTER WAS PRESENTED TO THE COUNCIL.
THAT LED COUNCIL MEMBER GENE MONK TO PROPOSE A ONE-YEAR MORATORIUM TO DEVELOP REGULATIONS:
SALIX1 OC…WHAT ARE WE DOING? :09
PEOPLE BOTH SUPPORTING AND OPPOSING THE PROPOSED DATA CENTER SPOKE DURING THE MEETING.
THE SALIX CITY COUNCIL VOTED 3-TO-2 TO ADVANCE THE PROPOSAL.
A FINAL VOTE IS EXPECTED NEXT MONTH.
A MIDAMERICAN ENERGY REPRESENTATIVE TOLD THE AUDIENCE THE COMPANY IS STILL EVALUATING THE SITE AND SEARCHING FOR AN END USER.
THE SALIX COUNCIL VOLUNTARILY ANNEXED ABOUT 900 ACRES OF FARMLAND IN APRIL FOR THE PROJECT.
MAYOR KEVIN NELSON SAYS HE’S RECEIVED DEATH THREATS OVER THE ISSUE.
Sheila Brummer IPR