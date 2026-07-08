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SUSPECT KILLED IN SIOUX FALLS OFFICER INVOLVED SHOOTING

By
Woody Gottburg
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ONE PERSON IS DEAD AND AN OFFICER WAS SHOT TUESDAY NIGHT IN SIOUX FALLS.

POLICE SAY THE GUNFIRE EXCHANGE HAPPENED NEAR EAST 20TH AND CLAUDETTE AROUND 10 P.M. DURING A WELL-BEING CHECK.

WHEN OFFICERS ARRIVED, A PERSON BEGAN SHOOTING AT THEM FROM INSIDE A GARAGE, CAUSING OFFICERS TO RETURN FIRE.

THE SUSPECT, 55-YEAR-OLD JAMES R. MEYER OF SIOUX FALLS, DIED AT THE SCENE.

THE OFFICER WHO WAS SHOT WAS TAKEN TO A HOSPITAL WITH UNDISCLOSED INJURIES.

AN INVESTIGATION IS BEING CONDUCTED BY THE SOUTH DAKOTA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION.

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