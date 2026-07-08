SUSPECT KILLED IN SIOUX FALLS OFFICER INVOLVED SHOOTING

ONE PERSON IS DEAD AND AN OFFICER WAS SHOT TUESDAY NIGHT IN SIOUX FALLS.
POLICE SAY THE GUNFIRE EXCHANGE HAPPENED NEAR EAST 20TH AND CLAUDETTE AROUND 10 P.M. DURING A WELL-BEING CHECK.
WHEN OFFICERS ARRIVED, A PERSON BEGAN SHOOTING AT THEM FROM INSIDE A GARAGE, CAUSING OFFICERS TO RETURN FIRE.
THE SUSPECT, 55-YEAR-OLD JAMES R. MEYER OF SIOUX FALLS, DIED AT THE SCENE.
THE OFFICER WHO WAS SHOT WAS TAKEN TO A HOSPITAL WITH UNDISCLOSED INJURIES.
AN INVESTIGATION IS BEING CONDUCTED BY THE SOUTH DAKOTA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION.