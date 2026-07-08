SOME SPENCER FLOOD VICTIMS RECEIVE FEMA AID

SPENCER, IOWA IS STILL WAITING FOR FEMA TO BUY OUT FLOOD-DAMAGED HOMES AFTER THE HISTORIC FLOODING TWO YEARS AGO.
EIGHTY PERCENT OF PROPERTIES IN SPENCER SUSTAINED SOME DAMAGE AFTER TWO RIVERS CRESTED AT RECORD LEVELS.
SPENCER CITY MANAGER KEVIN ROBINSON ORIGINALLY REQUESTED $5.6 MILLION TO PURCHASE 40 HOMES.
HOWEVER, FEMA IS ONLY GOING TO FUND 25 PROPERTIES, SO THE CITY WILL PAY FOR THE REST.
SPENCER24 OC…….. BE ABOUT $180,000 TO $200,000.” :16
ROBINSON EXPECTS FEMA FUNDING TO COME WITHIN THE NEXT TWO WEEKS.
HE KNOWS RESIDENTS HAVE BEEN WAITING FOR HELP SINCE THE FLOODING TOOK PLACE:
SPENCER25 OC……..STRESSFUL. :20
HOMES PURCHASED WITH FEDERAL FUNDING WILL BE DEMOLISHED AND REPLACED WITH GREEN SPACE OR POCKET PARKS.
LAST MONTH, FEMA AWARDED NEARLY $5.5 MILLION TO THE CITY OF SPENCER AND LOCAL SCHOOL DISTRICT TO REPAIR PARKS, WASTEWATER LIFT STATIONS AND AN ELEMENTARY SCHOOL.
Sheila Brummer IPR