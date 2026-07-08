BRIAR CLIFF HOPES TO PARTNER WITH USA TEAM HANDBALL

USA TEAM HANDBALL ANNOUNCED TODAY THAT THE U.S. MEN’S SENIOR NATIONAL TEAM WILL FACE CANADA IN A TWO-GAME QUALIFIER SERIES AUGUST. 7 AND 8 AT THE LONG LINES FAMILY RECREATION CENTER IN SIOUX CITY.
THE WINNER OF THE TWO-GAME SERIES WILL ADVANCE TO THE 2027 PAN AMERICAN GAMES IN LIMA, PERU.
COREY WESTRA, COMMISSIONER OF THE GREAT PLAINS ATHLETIC CONFERENCE, SAYS LOCAL INTEREST BEGAN IN MAY WHEN HE WAS INVITED TO BRIAR CLIFF UNIVERSITY FOR A MEETING WITH THE PRESIDENT OF USA TEAM HANDBALL:
HANDBALL3 OC……THE OLYMPIC GAMES. :10
MICHAEL KING, PRESIDENT OF U-S-A TEAM HANDBALL, SAYS THE SPORT IS PLAYED IN 211 COUNTRIES AND IS ONE OF THE TOP DRAWS IN SUMMER OLYMPIC TICKET SALES.
KING KNOWS MANY AMERICANS ARE NOT FAMILIAR WITH THE SPORT AND DESCRIBED WHAT YOU WILL SEE WHEN TEAM U-S-A PLAYS CANADA HERE:
HANDBALL4 OC…. AS A BASEBALL. ;19
BRIAR CLIFF UNIVERSITY IS EXPLORING ADDING VARSITY MEN’S AND WOMEN’S HANDBALL, A MOVE THAT WOULD MAKE B-C-U THE FIRST VARSITY COLLEGIATE HANDBALL PROGRAM IN THE COUNTRY.
DR. MATTHEW DRAUD, PRESIDENT OF BRIAR CLIFF, SAYS THE SCHOOL ATHLETIC DIRECTOR ASKED IF HE MIGHT BE INTERESTED IN STARTING THE SPORT HERE AND SHOWED HIM A VIDEO OF A GAME:
HANDBALL1 OC…..A PARTNER UNIVERSITY. 19
HE SAYS THE USA NATIONAL PROGRAM WOULD HELP THEM IN FINDING OPPONENTS TO PLAY UNTIL MORE SCHOOLS EMBRACED THE SPORT:
HANDBALL2 OC……ENOUGH COMPETITION. :16
DRAUD SAYS THEY HOPE TO START THE TEAM HANDBALL PROGRAM AT THE SCHOOL AS EARLY AS THE FALL OF 2027.
THE OPENING MATCH WILL BE PLAYED AT 7:00 P.M. ON FRIDAY, AUGUST 7, FOLLOWED BY THE SECOND MATCH AT 3 P.M. ON SATURDAY. 8.