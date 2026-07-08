BOYS & GIRLS HOME DEDICATES SERENITY GARDEN

THE BOYS AND GIRLS HOME OF SIOUX CITY DEDICATED A NEW FEATURE AT THEIR INDIAN HILLS DRIVE FACILITY FOR CHILDREN.
PRESIDENT AND C-E-O ART SILVA SAYS FIRST PREMIER BANK TEAMED UP WITH THE AGENCY TO CREATE AN OUTDOOR SERENITY GARDEN:
GARDEN7 OC……..THEY SPONSORED IT. :16
THE BOYS AND GIRLS HOME AND FAMILY SERVICES STAFF HAVE WORKED WITH DYSFUNCTIONAL FAMILIES AND CHILDREN IN THE AGENCY’S 130 YEAR HISTORY.
THE CHILDREN FOR THE LAST SEVERAL YEARS STAYED AND LIVED AT A FORMER HOSPITAL ON COURT STREET, BUT NOW STAY AT A MODERN FACILITY ON SIOUX CITY’S NORTHSIDE:
GARDEN8 OC….OF THAT NEIGHBORHOOD. :14
SILVA SAYS THE NEXT STEP FOR THE AGENCY IS TO GET THEIR NEW SCHOOL ESTABLISHED AT THE SITE FOR THE CHILDREN WHO ARE STAYING THERE:
GARDEN9 OC….START THE SCHOOL. :15
THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE CONDUCTED A RIBBON CUTTING FOR THE SERENITY GARDEN.