SHEEHAN ASKS FOR TRANSIT BUS SERVICE TO LAW ENFORCEMENT CENTER

THE WOODBURY COUNTY SHERIFF WOULD LIKE TO SEE REGULAR CITY TRANSIT BUS SERVICE ESTABLISHED OUT TO THE LAW ENFORCEMENT CENTER ON THE CITY’S NORTHSIDE ON 28TH STREET OFF OF HIGHWAY 75 NORTH.
THE SHERIFF BROUGHT UP THE NEED IN CITIZEN CONCERNS AT MONDAY’S CITY COUNCIL MEETING SAYING THERE ARE A LOT OF PEOPLE AFFECTED BESIDES THOSE WHO HAVE BEEN ARRESTED AND BONDED OUT THAT MAY NEED TO RIDE THE BUS:
LECBUS1 OC……OR LOCKED UP. :25
SHEEHAN SAYS THERE ARE OTHER FACILITIES NEAR THE JAIL THAT ALSO NEED TRANSIT SERVICE:
LECBUS2 OC…..MAKE IT HAPPEN. :25
THE SHERIFF TOLD THE CITY COUNCIL THAT IN 2023, HE WAS TOLD IT WOULD COST $250,000 TO ESTABLISH TRANSIT SERVICE TO THE NEW JAIL, BUT THEN LEARNED A COUPLE OF WEEKS AGO FROM A KSCJ NEWS STORY THAT THE CITY PROVIDED SERVICE TO SGT, BLUFF FOR ONLY $14,000 A YEAR:
LECBUS3 OC…… MAYBE 20. :11
CITY MANAGER MIKE COLLETT WAS THE TRANSIT DIRECTOR IN 2023 AT THAT TIME:
LECBUS4 OC…..DOWN TO $14,000? NO. :20
COUNCIL MEMBERS INDICATED TO SHEEHAN THAT THEY WOULD HAVE FURTHER DISCUSSION OVER THE NEED FOR A ROUTE AND LOOK AT THE COSTS IN UPCOMING MEETINGS.