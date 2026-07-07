PART OF VETERANS DRIVE IN SOUTH SIOUX CLOSED FOR TWO WEEKS

VETERANS DRIVE IN SOUTH SIOUX CITY WILL BE CLOSED FROM 29TH STREET SOUTH TO BENNETT AVENUE FOR APPROXIMATELY THE NEXT TWO WEEKS DUE TO CONSTRUCTION THAT IS ONGOING FOR THE SOUTH SIOUX CITY WASTEWATER IMPROVEMENT PROJECT.
THE PROJECT IS TO ALLOW SOUTH SIOUX CITY TO FULLY TREAT AND HANDLE ITS OWN WASTEWATER INSTEAD OF PUMPING TO THE SIOUX CITY PLANT ACROSS THE RIVER.
THE PIPELINE WORK ALONG VETERANS DRIVE IN THIS AREA IS THE LAST MAJOR STRETCH OF PIPELINE WORK NEEDED.
A DETOUR ROUTE WILL BE IN EFFECT DIRECTING TRAFFIC TO USE G STREET AND 29TH STREET.
LOCAL RESIDENTS ALONG BENNETT AVENUE WILL HAVE FULL ACCESS DURING THIS PERIOD.