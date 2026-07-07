MIDAMERICAN PROPOSES NATURAL GAS DELIVERY RATE HIKE

MIDAMERICAN ENERGY HAS FILED A REQUEST WITH THE IOWA UTILITIES COMMISSION TO UPDATE THE DELIVERY PORTION OF ITS NATURAL GAS RATES, WHICH SUPPORTS THE INFRASTRUCTURE AND OPERATIONS NEEDED TO MOVE NATURAL GAS TO HOMES AND BUSINESSES.
THE COMPANY SAYS THE INCREASE ONLY AFFECTS DELIVERY RATES, NOT THE COST OF GAS.
KARRIE LEZA, VICE PRESIDENT, GAS DELIVERY, ISSUED A STATEMENT SAYING “WE KNOW CUSTOMERS DON’T WANT TO SEE ANY PART OF THEIR BILL GO UP, AND WE DO NOT TAKE THAT LIGHTLY.”
THE COMPANY SAYS THE TYPICAL MONTHLY RESIDENTIAL BILL WOULD INCREASE BY ABOUT 5% – FROM $55.60 TO $58.49.
BUSINESS CUSTOMER IMPACTS WOULD VARY BY RATE CLASS AND USAGE BUT ARE GENERALLY EXPECTED TO BE IN A SIMILAR PERCENTAGE RANGE, WITH FINAL BILL CHANGES DETERMINED BY THE IOWA UTILITIES COMMISSION.
AS ALLOWED BY LAW, MIDAMERICAN WILL IMPLEMENT TEMPORARY GAS DELIVERY RATES ON JULY 17 WHILE THE IOWA UTILITIES COMMISSION REVIEWS THE PERMANENT RATE REQUEST.
IF FINAL RATES ARE LOWER THAN TEMPORARY RATES, MIDAMERICAN WILL REFUND THE DIFFERENCE TO CUSTOMERS WITH INTEREST.
A PUBLIC CONSUMER COMMENT MEETING ON THE RATE HIKE WILL TAKE PLACE IN SIOUX CITY AT THE DOWNTOWN CONVENTION CENTER AT 801 4TH STREET ON SEPTEMBER 10TH AT 6 P.M.
MIDAMERICAN FILE PHOTO