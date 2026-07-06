WATER MAIN REPAIRS TO SOON BEGIN ON NEBRASKA STREET

DOWNTOWN TRAFFIC IN SIOUX CITY WILL BE IMPACTED BY A NEW REPAIR PROJECT IN ABOUT A WEEK.
THE CITY SAYS THE START OF THE NEBRASKA STREET WATER MAIN REPLACEMENT PROJECT, SPANNING 5TH STREET TO 8TH STREET WILL BEGIN ON OR ABOUT JULY 13 AND WILL BE COMPLETED IN MULTIPLE STAGES THROUGHOUT 2026 AND 2027.
THE SCOPE OF THIS PROJECT WILL INCLUDE THE REPLACEMENT OF WATER MAINS ALONG NEBRASKA STREET BETWEEN 5TH AND 8TH STREETS, AS WELL AS LIMITED STORM SEWER AND SANITARY IMPROVEMENTS.
THE INTERSECTIONS OF 6TH AND 7TH STREET WILL BE RECONSTRUCTED WITH BUMP-OUTS TO INCLUDE DECORATIVE CONCRETE, LANDSCAPING, AND THE ADDITION OF TREES ALONG NEBRASKA STREET.
ADDITIONAL ENHANCEMENTS INCLUDE THE INSTALLATION OF NEW LIGHT POLES ON NEBRASKA STREET NEAR 5TH STREET AND OVERHEAD WIRES WILL BE MOVED UNDERGROUND.
NEW TRAFFIC SIGNAL PEDESTRIAN POLES AND PUSH-BUTTONS WILL BE ADDED AT THE INTERSECTION OF 6TH AND NEBRASKA STREET.
THERE WILL ALWAYS BE A MINIMUM OF ONE LANE OPEN ON ALL IMPACTED STREETS. SIDEWALKS WILL REMAIN OPEN TO PEDESTRIANS AND BE FENCED OFF FROM CONSTRUCTION FOR SAFETY.
ON-STREET PARKING WILL NOT BE ALLOWED WITHIN THE ACTIVE CONSTRUCTION STAGES.