TWO INJURED IN SIOUX CITY SHOOTING EARLY SUNDAY

SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING A SHOOTING EARLY SUNDAY MORNING THAT LEFT TWO PEOPLE INJURED.
POLICE SAY THE SHOOTINGS WERE REPORTED AROUND 5:40 A.M. AT THE EL GALLO NEGRO BAR LOCATED AT 1951 LEECH AVENUE IN THE OLD STOCKYARDS AREA.
TWO MALE VICTIMS SUFFERED GUNSHOT WOUNDS TO THEIR LOWER EXTREMITIES.
BOTH VICTIMS HAD BEEN TAKEN IN PRIVATE VEHICLES TO A LOCAL HOSPITAL FOR TREATMENT.
POLICE SAY NEITHER VICTIM IS COOPERATING IN THE INVESTIGATION OF THE SHOOTING.
ANYONE WITH INFORMATION IS ASKED TO CALL CRIMESTOPPERS AT 258-TIPS (8477).
THIS IS THE SECOND SHOOTING IN THAT VICINITY IN THE PAST COUPLE OF WEEKS.
POLICE SAY A FEMALE VICTIM WAS FOUND IN THE PARKING LOT OUTSIDE OF THAT BAR SHORTLY AFTER 6 A.M. ON JUNE 27TH.
SHE HAD BEEN GRAZED BY A GUNSHOT BEHIND HER LEFT EAR.
THAT INCIDENT ALSO REMAINS UNDER INVESTIGATION.