SUSPECT CHARGED IN JULY 4TH STABBING INCIDENT

A BROOKINGS, SOUTH DAKOTA MAN IS IN THE WOODBURY COUNTY JAIL, CHARGED IN A JULY 4TH STABBING INCIDENT IN SIOUX CITY.
18-YEAR-OLD MARQUIS RILEY IS CHARGED WITH WILLFUL INJURY CAUSING SERIOUS INJURY A CLASS C FELONY.
SIOUX CITY POLICE WERE CALLED TO 1108 23RD STREET JUST BEFORE 1:30 A.M. SATURDAY FOR A REPORT OF A STABBING.
UPON ARRIVAL, OFFICERS LEARNED TWO SUBJECTS HAD BEEN STABBED AND BOTH WERE TRANSPORTED TO LOCAL HOSPITALS WITH NON-LIFE-THREATENING INJURIES.
RILEY IS BEING HELD ON $10,000 BOND.
THE INVESTIGATION IS CONTINUING.