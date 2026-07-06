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SUSPECT CHARGED IN JULY 4TH STABBING INCIDENT

By
Woody Gottburg
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A BROOKINGS, SOUTH DAKOTA MAN IS IN THE WOODBURY COUNTY JAIL, CHARGED IN A JULY 4TH STABBING INCIDENT IN SIOUX CITY.

18-YEAR-OLD MARQUIS RILEY IS CHARGED WITH WILLFUL INJURY CAUSING SERIOUS INJURY A CLASS C FELONY.

SIOUX CITY POLICE WERE CALLED TO 1108 23RD STREET JUST BEFORE 1:30 A.M. SATURDAY FOR A REPORT OF A STABBING.

UPON ARRIVAL, OFFICERS LEARNED TWO SUBJECTS HAD BEEN STABBED AND BOTH WERE TRANSPORTED TO LOCAL HOSPITALS WITH NON-LIFE-THREATENING INJURIES.

RILEY IS BEING HELD ON $10,000 BOND.

THE INVESTIGATION IS CONTINUING.

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