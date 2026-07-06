GRASSLEY SAYS CONGRESS SHOULD DEAL WITH BIRTHRIGHT CITIZENSHIP ISSUE

IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS IT MAY BE TIME FOR CONGRESS TO ACT ON WHAT’S KNOWN AS BIRTHRIGHT CITIZENSHIP, AFTER THE U-S SUPREME COURT LAST WEEK STRUCK DOWN PRESIDENT TRUMP’S EXECUTIVE ORDER THAT SOUGHT TO END THE PRACTICE.
BIRTHRIGHT1 OC……..”BORN HERE” ;15
GRASSLEY SAYS WHAT’S HAPPENING IS AN “ABUSE” OF OUR CONSTITUTIONAL PRIVILEGES.
BIRTHRIGHT2 OC………”AND GO BACK” :21
THE U-S SUPREME COURT HAS RULED THAT UNDER THE 14TH AMENDMENT TO THE U-S CONSTITUTION, ANYONE BORN IN THIS COUNTRY IS CONSIDERED A U-S CITIZEN.
PRESIDENT TRUMP’S EXECUTIVE ORDER FROM JANUARY OF 2025 WOULD DENY AUTOMATIC CITIZENSHIP TO ANY CHILDREN BORN IN THE U-S TO PARENTS WHO WERE IN THE COUNTRY ILLEGALLY OR ON TEMPORARY VISAS.
GRASSLEY ISN’T CALLING FOR A REPEAL OF THE 14TH AMENDMENT, BUT SAYS HE BELIEVES IT’S WITHIN THE POWER OF CONGRESS TO PUT A HALT TO WHAT HE CALLS AN INDUSTRY FOR PREGNANT NON-AMERICANS CROSSING THE BORDER JUST TO GIVE BIRTH.
BIRTHRIGHT3 OC……..OUGHT TO BE STOPPED” :19
GRASSLEY SAYS WE’RE A COUNTRY BASED ON THE RULE OF LAW, AND OUR IMMIGRATION LAWS NEED TO BE FOLLOWED.
FILE PHOTO/RADIO IOWA