CITY COUNCIL PASSES 1ST READING OF U-T-V ORDINANCE

THE CITY COUNCIL PASSED THE FIRST OF THREE REQUIRED READINGS TO ESTABLISH RULES FOR U-T-V’S IN SIOUX CITY MONDAY, BUT THERE’S A LOT THAT REMAINS TO BE DECIDED BEFORE FINAL PASSAGE.
THE OPERATION OF OFF-ROAD UTILITY VEHICLES ON STREETS WITHIN THE LIMITS OF THE CITY IS CURRENTLY ALLOWED ONLY IN ALLEYS AND ON ONE- OR TWO-LANE STREETS AND THE DRIVERS MUST BE AT LEAST 18 YEARS OLD.
IOWA LAW PROHIBITS THEIR USE ON FOUR LANE HIGHWAYS AND INTERSTATES.
POLICE CHIEF REX MUELLER WAS ASKED BY THE COUNCIL HOW HIS OFFICERS WILL ENFORCE THOSE RULES:
UTV4 OC……. WITHIN COMPLIANCE. :26
COUNCILMAN RICK BERTRAND WANTS STRICT ENFORCEMENT OF WHATEVER THE FINAL VERSION OF THE CITY CODE ENDS UP AS:
UTV5 OC…….MAKE SENSE. :14
CHIEF MUELLER SAYS HIS OFFICERS WILL ENFORCE CITY AND STATE REGULATIONS, BUT NOT EVERY INCIDENT WILL WARRANT A MAXIMUM FINE OR CITATION:
UTV6 OC……SITUATION IS DIFFERENT. :19
BERTRAND IS ALSO CONCERNED ABOUT AN INCREASE IN ALL TERRAIN 4 WHEELED VEHICLE USE, WHICH ARE NOT PERMITTED.
CHIEF MUELLER SAYS THE CITY WILL HAVE TO LET THE PUBLIC KNOW IF A NEW ORDINANCE PASSES WHAT THE RULES TO RIDE ARE:
UTV7 OC…..TALKING ABOUT UTV’S. :22
THE CITY ATTORNEY’S OFFICE WILL DRAW UP A REVISED ORDINANCE BASED ON MONDAY’S DISCUSSION AND BRING IT BACK FOR SECOND ROUND CONSIDERATION IN TWO WEEKS.