SIOUXLAND CELEBRATES AMERICA’S 250TH BIRTHDAY

AMERICA CELEBRATED ITS 250TH BIRTHDAY OVER THE WEEKEND WITH FIREWORKS, CONCERTS, BACKYARD PARTIES AND MANY OTHER EVENTS.
THAT INCLUDED PRESIDENT DONALD TRUMP SPEAKING AT MOUNT RUSHMORE FRIDAY NIGHT:SAYING ‘NO COUNTRY HAS DONE MORE GOOD FOR THE WORLD THAN THE UNITED STATES OF AMERICA”.
TRUMP4TH OC…..HUMAN HISTORY. :11
THAT EVENT HAPPENED AT THE SAME TIME AS CELEBRATIONS IN NEW YORK CITY, WHERE THE TIMES SQUARE BALL DROPPED SEVERAL TIMES TO MARK MIDNIGHT IN EVERY U.S. TIME ZONE AND TERRITORY AS THE NATION RANG IN THE 4TH OF JULY.
HERE IN SIOUX CITY, THE ANNUAL SATURDAY IN THE PARK MUSIC FESTIVAL TOOK PLACE IN GRANDVIEW PARK, HEADLINED BY BLUES GUITAR LEGEND JOE BONAMASSA.
THE SHOW CONCLUDED WITH FIREWORKS AND FOR THE FIRST TIME EVER, A SPECTACULAR DRONE SHOW WITH PATRIOTIC SYMBOLS LIGHTINING UP THE SKY IN HONOR OF OUR NATION.
Photo by Dave Bernstein SITP