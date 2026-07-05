PLYMOUTH COUNTY LAW ENFORCEMENT TO CONDUCT “HANDS FREE’ PROJECT

MONDAY NIGHT FROM 8:00PM TO MIDNIGHT, THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF’S OFFICE AND THE IOWA STATE PATROL WILL BE CONDUCTING A TRAFFIC SAFETY PROJECT.
THE OBJECTIVE OF THIS PROJECT WILL BE THE ENFORCEMENT OF IOWA’S HANDS-FREE CELL PHONE LAW.
DEPUTIES AND TROOPERS WILL PARTNER ON THE STATE ROADS IN PLYMOUTH COUNTY.
THE HANDS-FREE LAW PROHIBITS DRIVERS FROM USING ELECTRONIC DEVICES WHILE DRIVING UNLESS THE
DEVICE IS IN A HANDS-FREE SETTING.
THIS MEANS DRIVERS CANNOT HOLD THEIR PHONE, TYPE, SCROLL, ENTER G-P-S COORDINATES, STREAM VIDEO, VIEW CONTENT, OR MAKE CALLS UNLESS VOICE ACTIVATED.
IOWA’S HANDS-FREE LAW HAS BEEN IN EFFECT SINCE LAST JULY 1ST.