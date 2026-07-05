IOWA E-15 SALES SET A RECORD

MONTHLY FUEL TAX DATA RELEASED THIS WEEK BY THE IOWA DEPARTMENT OF REVENUE SHOWED IOWA DRIVERS PURCHASED 47 MILLION GALLONS OF E-15 IN MAY.
THAT’S A NEW RECORD UP FROM 37 MILLION GALLONS IN APRIL OF THIS YEAR.
THIS PUTS E-15 ON TRACK TO SEE A BIG BOOST IN SALES, FROM JUST OVER 27% OF SALES IN 2025 TO AROUND 50% OF ALL GASOLINE SOLD IN IOWA IN 2026.
E-15 TYPICALLY SAVES MOTORISTS 15 CENTS OR MORE PER GALLON.
IOWA RENEWABLE FUELS ASSOCIATION EXECUTIVE DIRECTOR MONTE SHAW SAYS. “TWO MONTHLY SALES RECORDS IN A ROW AND THE DATA DOESN’T EVEN BEGIN TO INCLUDE THE BUSY SUMMER DRIVING SEASON”.
HE SAYS “IOWA IS LUCKY TO BE ONE OF THE FEW STATES WHERE E-15 IS AVAILABLE YEAR-ROUND, AND THAT THE ASSOCIATION WILL CONTINUE TO URGE THE U.S. SENATE TO QUICKLY PASS NATIONWIDE, YEAR-ROUND E-15 TO DELIVER FUEL FREEDOM TO EVERY AMERICAN.”