REPAIRS TO BEGIN ON NEBRASKA HIGHWAY 110

WEATHER PERMITTING, REPAIR WORK WILL BEGIN MONDAY, JULY 6 ON NEBRASKA HIGHWAY 110 BETWEEN NEBRASKA HIGHWAY 35 AND U.S. HIGHWAY 20.
THE NEBRASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SAYS KNIFE RIVER MIDWEST, OF SIOUX CITY IS THE PRIME CONTRACTOR FOR THE PROJECT.
THE WORK INCLUDES CULVERT WORK, CONCRETE PAVEMENT REPAIR AND RESURFACING THE ROADWAY.
DURING THE INITIAL PHASE OF CONSTRUCTION, TRAFFIC WILL BE MAINTAINED WITH A PILOT VEHICLE AND FLAGGERS.
LATER, NEBRASKA-110 WILL BE CLOSED FOR APPROXIMATELY 30 DAYS.
THAT CLOSURE IS ANTICIPATED TO BEGIN IN LATE JULY.
DURING THE CLOSURE, TRAFFIC WILL BE DETOURED VIA N-35, US-75, AND US-20.
THE ANTICIPATED COMPLETION IS SOMETIME IN LATE AUTUMN.