PLANE COMES DOWN IN DICKINSON COUNTY FIELD

THE DICKINSON COUNTY SHERIFF’S OEPARTMENT RESPONDED TO A REPORT OF A PLANE THAT WENT DOWN IN A FARM FIELD SATURDAY MORNING.
THE PLANE CRASH WAS REPORTED AT 10:43 AM.
THE SHERIFF’S DEPARTMENT SAYS 71-YEAR-OLD KENNETH KEMNA OF NORTH FORT MYERS FLORIDA HAD JUST TAKEN OFF FROM THE SPIRIT LAKE AIRPORT IN OKOBOJI AND HAD SOME SORT OF MECHANICAL FAILURE.
KEMNA WAS ABLE TO SET THE PLANE DOWN IN A FIELD NORTH OF THE AIRPORT.
HE WAS NOT INJURED.
THE NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD AND THE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION ARE INVESTIGATING THE INCIDENT.
Photo from Dickinson County Sheriff