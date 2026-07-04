ONE INJURED IN BIKE VS S-U-V DOWNTOWN ACCIDENT

ONE PERSON WAS INJURED FRIDAY MORNING IN DOWNTOWN SIOUX CITY WHEN A PERSON RIDING A BICYCLE WAS STRUCK BY AN S-U-V.
SIOUX CITY POLICE SAY AN ADULT MALE RIDING A BIKE WAS STRUCK BY THE S-U-V NEAR THE INTERSECTION OF 4TH AND DOUGLAS STREETS AROUND 11:15AM.
OFFICERS FOUND THE INJURED ADULT MALE IN THE INTERSECTION WHEN THEY ARRIVED ON THE SCENE.
POLICE INVESTIGATORS SAY HE WAS RIDING THE BICYCLE NORTHBOUND ON DOUGLAS STREET WHEN THE COLLISION OCCURRED.
THE INJURED MALE WAS TRANSPORTED TO UNITYPOINT HEALTH DOWNTOWN WITH INJURIES BELIEVED TO BE POTENTIALLY LIFE-THREATENING.
THE OTHER VEHICLE INVOLVED, A CROSSOVER S-U-V, WHICH WAS ALSO TRAVELING NORTHBOUND ON DOUGLAS STREET.
AFTER THE COLLISION, THE DRIVER OF THE S-U-V PULLED OVER AND REMAINED ON SCENE UNTIL OFFICERS ARRIVED.
THE DRIVER WAS NOT INJURED.IN THE ACCIDENT..
THE INCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.
THE NAMES OF THOSE INVOLVED HAVE NOT BEING RELEASED.